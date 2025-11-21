Японский дипломат «поклонился» китайскому коллеге и спровоцировал скандал

Японские власти обратились с жалобой в Китай после того, как в китайских социальных сетях разошлись фотографии высокопоставленного японского чиновника, якобы склонившегося перед своим коллегой из КНР. Об этом сообщает британская газета Independent.

На кадрах видно, как японский дипломат Масааки Канаи наклоняется, чтобы послушать переводчика после того, как директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзиньсун закончил свою речь. Китайский дипломат стоит, засунув руки в карманы, «из-за чего создается впечатление, что Канаи слегка кланяется», пишут журналисты.

Издание сообщает, что Канаи и Цзиньсун встретились 18 ноября, чтобы разрядить обстановку, возникшую из-за высказываний нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, но достичь договоренности им не удалось. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Миноу Кихара заявил, что Токио не был проинформирован об освещении в прессе встречи. Видео с мероприятия было опубликовано в социальной сети «Юйюань Таньтянь», принадлежащей китайской государственной телекомпании CCTV, но позже было удалено с платформы.

19 ноября Такаити сказала, что Япония развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем. Это политическое заявление вызвало недовольство правительства Китая. Впоследствии Пекин призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию.

Ранее корабли Китая зашли в воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня.