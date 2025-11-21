На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто заявил об освобождении Венгрии от санкций США

Сийярто: США освободили Венгрию от соблюдения санкций против нефти из России
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Соединенные Штаты подтвердили, что санкционные ограничения, касающиеся поставок российской нефти, не затронут Венгрию. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что санкции в отношении российских энергетических предприятий должны вступить в силу 21 ноября, однако еще 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп достигли договоренности, согласно которой Будапешт получит освобождение от этих ограничительных мер.

По словам Сийярто, данное соглашение гарантирует, что его страна и в дальнейшем будет обеспечена стабильными поставками энергоносителей.

8 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщал, что Вашингтон разрешил Будапешту приобретать российские энергоресурсы по трубопроводным системам «Дружба» и «Турецкий поток». Он подчеркнул, что данное разрешение не имеет временных ограничений. Кроме того, по его словам, Трамп отменил санкции, введенные в отношении атомной электростанции «Пакш», строительство которой в Венгрии ведется в рамках проекта «Росатома».

Ранее эксперт заявил, что санкции против российских нефтяных компаний негативно отразились на США.

Санкции против России
