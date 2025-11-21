На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ выразили сожаление по поводу повреждения посольства Азербайджана в Киеве

МИД РФ: посольство Азербайджана повредили из-за некорректной работы ПВО Украины
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Повреждения комплекса зданий посольства Азербайджана в Киеве, вероятнее всего, стали следствием неточной работы украинских средств ПВО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, пишет ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что причиной инцидента, предположительно, стало падение ракеты ЗРК «Patriot».

Галузин уведомил посла о внимательном рассмотрении Москвой обращения Баку в связи с повреждениями дипмиссии.

«Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося. <...> Повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что азербайджанская сторона была вновь проинформирована о том, что в ходе специальной военной операции ВС РФ наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинской оборонной промышленности, расположенные в Киеве. При планировании ударов проводится тщательный анализ данных боевого применения для предотвращения ущерба гражданскому населению и учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

14 ноября МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста в связи с падением на территорию азербайджанского посольства фрагментов якобы российской ракеты «Искандер». В России на это ответили, что сами украинские СМИ опубликовали множество фото, из которых следует, что здания посольства были повреждены ракетой Patriot.

Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

