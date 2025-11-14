В РФ ответили на заявления Баку о попадании «Искандера» в посольство в Киеве

Многочисленные фото- и видеоматериалы, опубликованные на украинских ресурсах, свидетельствуют о попадании на территорию посольства Азербайджана в Киеве зенитной ракеты Patriot, а не ракеты «типа «Искандер», как говорилось в заявлении азербайджанского МИД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный военный источник.

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — заявил источник.

Как отметил собеседник агентства, в случае попадания на территорию ракеты «Искандер» разрушения были бы более значительными. Собеседник ТАСС подчеркнул, что это не первый случай, когда «киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия украинских расчетов ПВО, размещенных внутри города, за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре».

Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики ранее в этот день. Ему вручили ноту протеста в связи с ночным ударом российских Вооруженных сил по Киеву 14 ноября, из-за которого на территории посольства республики в украинской столице были повреждены административное здание, консульский отдел и служебный транспорт, заявили в азербайджанском МИДе.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили удары по военным объектам Украины.