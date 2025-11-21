СМИ сообщили, что Германия готовит дипломатический ответ плану США по Украине

Германия выражает недовольство новым планом США по урегулированию украинского конфликта, а также начинает предпринимать меры, чтобы не допустить его реализации. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники.

«В ведомстве канцлера Германии с беспокойством восприняли план администрации Соединенных Штатов и работают над дипломатическими контрмерами», — говорится в статье.

По информации издания, кабмин ФРГ «мобилизует европейских партнеров», чтобы надавить на Украину и склонить к несогласию с документом. Берлин также намерен повлиять на мнение Вашингтона, продвигая позицию Европейского союза.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

