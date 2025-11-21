Зеленский обсуждает план Трампа по телефону с Макроном, Стармером и Мерцем

Зеленский обсуждает план США по Украине с Макроном, Стармером и Мерцем

Украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером по поводу нового плана США по Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Лидеры обсуждают проект «мирного плана» по прекращению войны на Украине», — сообщает телеканал.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

