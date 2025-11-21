Фон дер Ляйен рассказала, с кем планирует обсудить мирный план США по Украине

Фон дер Ляйен обсудит мирный план США по Украине с Зеленским и мировыми лидерами

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена обсуждать новый мирный план США по украинскому урегулированию с «мировыми лидерами» на полях саммита «Группы двадцати» (G20), а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы будем обсуждать эту ситуацию с лидерами Европейского союза и с мировыми лидерами на полях саммита G20. Я также свяжусь с Зеленским», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз продолжит придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

В свою очередь глава Европейского совета Антониу Кошта признал, что Евросоюз официально никто не уведомлял о предложениях Соединенных Штатов.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.