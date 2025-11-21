Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю попытку отравления офицера Минобороны РФ жителем Донецкой народной республики (ДНР), завербованным украинскими спецслужбами. Офицер выразил уверенность, что Киев действовал в связке с Лондоном. На это, по его словам, указывает не только британская марка пива, которое содержало яд, но и тот факт, что Британия контролирует СБУ и ГУР.

Попов предположил, что МИ-6 планировала отравить российского военного, а следом ликвидировать высокопоставленное лицо в Киеве и обставить все как месть Москвы за отравление своего офицера.

«Мне кажется, что британская разведка готовит общественное мнение, для того чтобы потом устранить одного из высокопоставленных чиновников — Зеленского или Сырского. И представить это как месть со стороны России», — сказал ветеран.

20 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании жителя ДНР за попытку покушения на высокопоставленного российского военного. По информации ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки британского пива, которые он должен был отдать офицеру Вооруженных сил России. Злоумышленника задержали в момент передачи «подарка».

Российская контрразведка установила, что подозреваемый общался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через мессенджер Telegram. Также стало известно, что мужчина получал от куратора взрывчатку, доставляемую при помощи дронов, и хранил ее у себя дома для совершения диверсии.

