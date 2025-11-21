На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Береговая охрана США больше не считает свастику символом ненависти

WP: береговая охрана США не считает свастику символом, вызывающим ненависть
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Береговая охрана США больше не будет классифицировать свастику как символ ненависти. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Военная служба, находящаяся в ведении Министерства внутренней безопасности, разработала новую политику, согласно которой подобные предметы классифицируются как «потенциально вызывающие разногласия»», — говорится в сообщении издания.

При этом береговая охрана отказалась комментировать эту информацию, однако после публикации WP пресс-секретарь ведомства Дженнифер Плозай сообщила по телефону, что служба «не согласна с публикацией The Post».

В конце августа новый командир Карельского авиаполка Финляндии полковник Томи Бем заявил, что военно-воздушные силы Финляндии намерены убрать свастику с флагов своих подразделений из-за «неловких ситуаций».

Агентство Yle напоминало, что свастика была принята Военно-воздушными силами Финляндии в 1918 году, задолго до нацистской Германии. На флаги ее добавили в 1950-х годах, при этом на самолеты ее наносили до 1945 года.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику.

