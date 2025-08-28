В ВВС Финляндии хотят отказаться от свастики из-за «неловких ситуаций»

Военно-воздушные силы Финляндии намерены убрать свастику с флагов своих подразделений из-за «неловких ситуаций». Об этом заявил новый командир Карельского авиаполка Финляндии полковник Томи Бем, передает агентство Yle.

«Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям», — сказал он.

Как сообщается, штаб ВВС Финляндии уже отказался от использования свастики. Однако Бем не может сказать, когда свастики исчезнут с флагов подразделений.

Агентство Yle напоминает, что свастика была принята Военно-воздушными силами Финляндии в 1918 году, задолго до нацистской Германии. На флаги ее добавили в 1950-х годах, при этом на самолеты ее наносили до 1945 года.

В июле неизвестный депутат местного парламента федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии нарисовал свастику на бюллетене, когда шло тайное голосование.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику.