Деградация военно-командного состава западных вооруженных сил «достигла апогея». Такое мнение высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, высший офицерский корпус НАТО, от министерства войны США до командиров армий, не понимают, что делают — они «до ужаса некомпетентны».

Однако Мартьянов считает, что реалистически настроенные военные и специалисты по разведке на Западе все еще есть.

«Они действительно бьют тревогу. Так что, желающие по-настоящему воевать с Россией, милости просим», — добавил он.

Мартьянов пояснил, что недавние заявления лидеров стран Европы о возможности прямого столкновения с Россией основаны на абсолютно нерелевантном опыте их вооруженных сил. Аналитик привел в пример Францию, которая говорит, что «нам нужно подготовить еще тысячу человек», тогда как российские войска способны всего за две недели уничтожить всю французскую армию.

Эксперт отметил, что западные военные не изучают ведение реальных боевых действий, а изучают лишь войну в Персидском заливе — как уничтожить третьесортные армии.

Ранее в Госдуме отвели России четыре года на предотвращение конфликта с НАТО.