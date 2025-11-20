Депутат Соболев: у России осталось четыре года на предотвращение войны с НАТО

У России есть четыре года для предотвращения войны с НАТО, где не скрывают подготовки к вооруженному конфликту. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Европа готовится к войне с Россией. Западные стратеги отводят четыре года на подготовку НАТО. Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжелой», — сказал Соболев.

Он призвал укреплять армию России и военно-промышленный комплекс, чтобы НАТО «не посмела на нас напасть». ВС РФ должны отразить агрессию на любом стратегическом направлении, констатировал парламентарий.

До этого глава МО ФРГ Борис Писториус высказал предположение, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Некоторые эксперты считают, что прошло «последнее мирное лето». Российский МИД, комментируя слова германского министра, заметил, что теперь «нет сомнений в том, кто агрессор». В Госдуме предупредили, что НАТО проиграет, если начнет войну с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

