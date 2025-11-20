На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отвели России четыре года на предотвращение конфликта с НАТО

Депутат Соболев: у России осталось четыре года на предотвращение войны с НАТО
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

У России есть четыре года для предотвращения войны с НАТО, где не скрывают подготовки к вооруженному конфликту. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Европа готовится к войне с Россией. Западные стратеги отводят четыре года на подготовку НАТО. Поэтому у нас есть это время на принятие всех мер, чтобы эта война ни в коем случае не была для нас очень трудной и тяжелой», — сказал Соболев.

Он призвал укреплять армию России и военно-промышленный комплекс, чтобы НАТО «не посмела на нас напасть». ВС РФ должны отразить агрессию на любом стратегическом направлении, констатировал парламентарий.

До этого глава МО ФРГ Борис Писториус высказал предположение, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. Некоторые эксперты считают, что прошло «последнее мирное лето». Российский МИД, комментируя слова германского министра, заметил, что теперь «нет сомнений в том, кто агрессор». В Госдуме предупредили, что НАТО проиграет, если начнет войну с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее еврокомиссар по обороне нашел способ склонить Путина к миру.

