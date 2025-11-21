На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье обеспокоены нагнетанием Молдавией военного напряжения

МИД Приднестровья: нагнетание Молдавией напряжения на Днестре — угроза миру
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Нагнетание властями Молдавии военного напряжения на Днестре — главная угроза миротворческому механизму в регионе. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

По его словам, миротворческая операция под эгидой России остается единственной надежной гарантией мира и стабильности во всем регионе.

«В этом контексте подлинной угрозой являются попытки разрушить действующий миротворческий механизм и нагнетать военное напряжение на Днестре путем активной милитаризации одной из сторон неурегулированного конфликта», — отметил глава МИД ПМР.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что в 2026 году в ряде регионов могут начаться боевые действия, включая Африку, Ближний Восток и Молдавию.

В частности, Кишинев, по мнению Матвийчука, может расценить текущую ситуацию на Украине как подходящий шанс для возвращения Приднестровья под свой контроль.

По словам эксперта, войска НАТО уже дислоцированы на территории Молдавии и проводят учения вблизи границы Приднестровья, которое сейчас фактически находится в блокаде. Он предположил, что молдавские власти могут счесть текущий момент наиболее благоприятным для начала боевых действий, поскольку Россия вовлечена в украинский конфликт.

Ранее Захарова дала характеристику молдавскому депутату за высказывание о Пушкине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами