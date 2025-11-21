Нагнетание властями Молдавии военного напряжения на Днестре — главная угроза миротворческому механизму в регионе. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

По его словам, миротворческая операция под эгидой России остается единственной надежной гарантией мира и стабильности во всем регионе.

«В этом контексте подлинной угрозой являются попытки разрушить действующий миротворческий механизм и нагнетать военное напряжение на Днестре путем активной милитаризации одной из сторон неурегулированного конфликта», — отметил глава МИД ПМР.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что в 2026 году в ряде регионов могут начаться боевые действия, включая Африку, Ближний Восток и Молдавию.

В частности, Кишинев, по мнению Матвийчука, может расценить текущую ситуацию на Украине как подходящий шанс для возвращения Приднестровья под свой контроль.

По словам эксперта, войска НАТО уже дислоцированы на территории Молдавии и проводят учения вблизи границы Приднестровья, которое сейчас фактически находится в блокаде. Он предположил, что молдавские власти могут счесть текущий момент наиболее благоприятным для начала боевых действий, поскольку Россия вовлечена в украинский конфликт.

Ранее Захарова дала характеристику молдавскому депутату за высказывание о Пушкине.