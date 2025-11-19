На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Гомерический хохот»: Захарова дала характеристику молдавскому депутату за слова о Пушкине

Захарова сравнила с Шариковым депутата Молдавии, высказавшегося о Пушкине
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила молдавского депутата Михая Друцэ с персонажем повести «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

«Это из разряда новостей, которые, с одной стороны, вызывают усмешку и гомерический хохот, а потом, когда первая эмоция проходит, они действительно вызывают в большей степени состояние глубокого шока от того уровня, на который опустилась, упала и на котором находится нынешняя, так сказать, элита, а лучше сказать, элитка Молдовы» , — сказала Захарова.

Так представитель МИД России прокомментировала высказывание депутата Друцэ, который во время обсуждения в молдавском парламенте законопроекта о закрытии Русского дома, возложил вину за появление ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Бессарабии на русского поэта Александра Пушкина. Тогда он отметил, что геи в Молдавии якобы появились «вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина».

13 ноября парламент страны одобрил законопроект о денонсации соглашения, регулирующего деятельность Русского дома.

Ранее Захарова назвала коррупционный скандал на Украине «очередным вскрывшимся гнойником».

