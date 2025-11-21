Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США

Глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече с министрами иностранных дел стран ЕС резко раскритиковал план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета Politico.

«Министр иностранных дел Украины обрушился с критикой в четверг во время закрытой беседы с министрами иностранных дел ЕС», — говорится в сообщении издания.

По мнению Сибиги план Трампа означает фактическую «капитуляцию» Украины.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине.