В России хотят запретить работу «Съезда народных депутатов»

Генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал запретить в стране работу польской организации «Съезд народных депутатов» и признать ее террористической. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.

«Административное дело <...> о признании незарегистрированной иностранной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), Республика Польша, террористической организацией и запрете ее деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 8 декабря», — говорится в сообщении министерства.

«Съезд» основали в Польше три года назад. Ее лидер — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденный по статье об оправдании терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

19 февраля на Пономарева завели новое уголовное дело из-за учреждения в Польше политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

В ФСБ также рассказали, что с 2022 по 2024 год члены съезда провели семь сессий. В заседаниях участвовали более 60 делегатов — бывших российских парламентариев, которые приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

Ранее суд оставил без изменений приговор экс-депутату Пономареву.