Белый дом: Россия и Украина по плану Трампа «получат больше, чем отдадут»

ABC: Белый дом считает план Трампа по Украине беспроигрышным вариантом
Nathan Howard/Reuters

Россия и Украина получат больше, чем отдадут в рамках реализации нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом телеканалу ABC заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

«Как ясно заявила администрация Трампа, любая сделка должна обеспечить полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить прекращение войны, а также финансовые возможности для восстановления Украины и для возвращения России в мировую экономику на благо народов обеих стран», — заявила Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, план был разработан с учетом «реалий ситуации», чтобы найти «беспроигрышный вариант», при котором «обе стороны получат больше, чем отдадут».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

Ранее Киев внес правки в мирный план США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
