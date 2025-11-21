Западные страны не стали упоминать коррупционный скандал на Украине на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по урегулированию ситуации в регионе. Эту деталь отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но, как мы слышим, это только вершина айсберга. Я не услышал ни от кого из вас, инициировавших сегодняшнее заседание, ни слова по этому поводу», — обратился к коллегам Небензя.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о начале операции по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. В ходе операции обвинения в участии в коррупционных схемах были предъявлены «кошельку» президента Украины Тимуру Миндичу, а также бывшим министрам энергетики страны Светлане Гринчук и Герману Галущенко.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество. Украинские СМИ писали, что за принятие этого плана Трамп остановит все дела о коррупции на Украине. При этом западные журналисты называют план американского лидера уступкой РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп остановит все дела о коррупции на Украине, если Киев примет мирный план.