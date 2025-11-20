На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом отверг обвинения в «пророссийском» характере плана по Украине

Белый дом опроверг, что план США по урегулированию на Украине больше выгоден РФ
close
Depositphotos

Белый дом опроверг утверждения о том, что американский план по завершению конфликта на Украине больше выгоден России. Об этом заявила официальный представитель администрации Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

Левитт подчеркнула, что администрация США вела консультации с обеими сторонами конфликта для выработки сбалансированных условий прекращения боевых действий.

«Вы видели сообщения лишь об одной из сторон конфликта. Администрация в равной степени общалась с обеими сторонами», — заявила представитель Белого дома.

По словам Левитт, Вашингтон продолжает работу с Киевом и Москвой, чтобы определить условия, при которых стороны готовы прекратить военные действия.

Также представитель Белого дома подчеркнула, что кризис на Украине будет урегулирован, несмотря на имеющиеся сомнения и критику в международном сообществе.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский договорился о «жестких сроках» подписания плана по Украине.

