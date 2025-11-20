На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме подтвердили работу Рубио и Уиткоффа над мирным планом по Украине

Левитт: Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана
Carlos Barria/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Москвой, так и с Киевом по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования украинского кризиса. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира», — уточнила Левитт.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева. Будут ли готовы в Европе и на Украине одобрить новый план и станет ли это «крахом карьеры» украинского лидера Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госдеп США заявил дипломатам ЕС, что «ничего не знает» о плане Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
