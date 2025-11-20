Госдеп США заявил дипломатам ЕС, что «ничего не знает» о плане Трампа по Украине

CNN: дипломаты ЕС звонили в США по поводу плана Трампа, но им ничего не говорили

Министерства иностранных дел стран Европы звонили в Вашингтон, чтобы узнать детали плана президента США Дональда Трампа по Украине, но им отвечали, что «тоже ничего не знают». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Мы слышали напрямую от людей в Государственном департаменте и на Капитолийском холме, что никто ничего не знал об этом плане, пока вчера он не просочился в прессу… Люди, которые должны были об этом знать, ничего об этом не знали… Это вызывает много раздражения и путаницы», — заявил телеканалу неназванный европейский дипломат.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.