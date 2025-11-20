На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе рассказали о втягивании союзников Киева в конфликт

Mysl Polska: Киев втягивает Польшу и другие страны НАТО в конфликт на Украине
Vadim Ghirda/AP

Тяжелая ситуация, в которой оказалась Украина на линии фронта, приводит к тому, что Польша и другие государства восточного фланга НАТО рискуют быть втянутыми в противостояние с Россией. Об этом говорится в публикации издания Mysl Polska.

«Крупнейшие европейские державы, такие как Германия, Великобритания и Франция, вместе с киевским режимом, заинтересованы в разжигании подобного конфликта. Однако для стран Восточной Европы, включая Польшу, Словакию, Румынию и Венгрию, подобный сценарий представляется смертельной ловушкой», — подчеркивается в статье.

Автор указывает на диверсию на железной дороге как на еще один инцидент, приближающий страну к состоянию войны. Необоснованные обвинения со стороны польского премьер-министра расцениваются как поспешные и необдуманные, способные повлечь за собой серьезные последствия.

12 ноября финский политик Армандо Мема, представляющий национально-консервативную партию «Альянс свободы», заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибегает к провокациям, чтобы втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.

Ранее Польше предрекли роль жертвы в случае войны с Россией.

