Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть страны Североатлантического альянса в конфликт с Россией с помощью провокаций. Об этом в социальной сети X заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так Мема прокомментировал сообщения о попытке Украины при содействии разведки Британии убедить российских военных летчиков угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал», чтобы затем его сбили над базой НАТО в Румынии.

«Зеленский не только отказывается от дипломатии с РФ, но пытается втянуть нас в войну безрассудными действиями. Мы дали ему оружие, чтобы он вел переговоры с более выгодной позиции, а не чтобы мы сами оказались втянутыми в конфликт!» — написал он.

Политик подчеркнул, что украинский лидер мог бы положить конец боевым действиям с помощью мирных переговоров, он он уже не может ничего решать самостоятельно.

11 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на Украину была нужна не только для провокации и разжигания конфликта, но и чтобы завладеть новейшими технологиями России.

Ранее генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31.