Рубио 21 ноября обсудит с чиновниками Евросоюза план США по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио намерен в пятницу, 21 ноября, провести переговоры с европейскими представителями относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«Европейские официальные лица утверждают, что не были вовлечены в разработку плана и пока что не были проинформированы об американском предложении. Госсекретарь США в пятницу обсудит эту тему с высокопоставленными европейскими официальными лицами в сфере национальной безопасности», — отмечает издание.

Европейские дипломаты сообщили изданию о своих намерениях в ходе предстоящих контактов поделиться с американской стороной опасениями, касающимися предложенного плана урегулирования.

Между тем, портал Axios, ссылаясь на свои источники, сообщает, что министр по делам вооруженных сил США Дэн Дрисколл 20 ноября передал копию указанного плана президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Киеве. Источник портала утверждает, что стороны достигли договоренности об активизации совместной работы для скорейшего согласования документа с украинской стороной.

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.