На климатическом саммите ООН в Бразилии произошел пожар

На месте проведения климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен разгорелся пожар. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает The Guardian.

Людей эвакуировали из павильона, в котором произошло возгорание. На место событий прибыли пожарные. В результате работы десятков пожарных огонь был потушен.

«Следствие установит, как начался пожар, но я сомневаюсь, что это было умышленным преступлением», – заявил министр туризма Бразилии Сельсо Сабино.

Как отмечается, пожар добавил дополнительную остроту обсуждениям на конференции, поскольку время подходило к финальному этапу согласований.

«Трагический пожар на COP30, который сорвал работу ООН по климату, Народное пленарное заседание и помешал переговорам, — к сожалению, стал яркой метафорой», — заявил активист из США Джес Веспонте.

12 ноября на климатическом саммите ООН COP-30 в Белене произошли столкновения между протестующими и охранниками, когда группа людей в традиционных нарядах коренных жителей ворвалась в конференц-зал. Десятки людей, часть которых были одеты в яркие головные уборы из перьев, ворвались в «Голубую зону» саммита, после чего сотрудники охраны попытались их остановить. Один из протестующих нес плакат с лозунгом «Наши леса не продаются».

Ранее Трамп назвал слова об изменении климата «величайшей ложью».