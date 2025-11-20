На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликованы кадры посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Опубликованы кадры прибытия Путина в командный пункт группировки «Запад»
true
true
true
close
Пресс-служба президента РФ

Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки «Запад» на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства провел совещание с военными и выслушал доклады о ситуации на направлениях фронта, в том числе вокруг Купянска.

В рамках посещения пункта Путин также назначил генерал-полковника Александра Санчика, ранее командовавшего группировкой войск «Юг», на должность заместителя министра обороны.\

Одновременно с этим главой государства назначен новый заместитель секретаря Совета безопасности — им стал генерал-полковник Андрей Булыга. Оба военачальника освобождены от ранее занимаемых должностей.

Ранее Путин назвал преступной группировкой руководство Украины.

СВО: последние новости
