Опубликованы кадры посещения Путиным командного пункта группировки «Запад»

Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки «Запад» на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства провел совещание с военными и выслушал доклады о ситуации на направлениях фронта, в том числе вокруг Купянска.

В рамках посещения пункта Путин также назначил генерал-полковника Александра Санчика, ранее командовавшего группировкой войск «Юг», на должность заместителя министра обороны.\

Одновременно с этим главой государства назначен новый заместитель секретаря Совета безопасности — им стал генерал-полковник Андрей Булыга. Оба военачальника освобождены от ранее занимаемых должностей.

Ранее Путин назвал преступной группировкой руководство Украины.