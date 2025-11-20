На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Белый дом заверил Киев, что учтет его позицию по урегулированию

Axios: США заверили Украину и ЕС, что план по урегулированию учтет их позиции
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом учтет позиции Киева и стран Европейского союза (ЕС) по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа работала в среду и четверг, чтобы заверить Украину и ее европейских союзников в том, что план — это «живой документ», и что их позиции будут учтены», — сказано в материале.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева. Будут ли готовы в Европе и на Украине одобрить новый план и станет ли это «крахом карьеры» украинского лидера Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский получил сигнал США о том, что нужно согласиться с планом Трампа.

