СМИ: Зеленский получил сигнал США о том, что нужно согласиться с планом Трампа

Bloomberg: Вашингтон сообщил Зеленскому, что нужно согласиться с планом Трампа

Соединенные Штаты сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости принять план президента Дональда Трампа по Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой, сообщил источник», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, Трамп поддерживает план, подразумевающий крупные уступки со стороны Украины.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.