Зеленского предупредили о надвигающемся парламентском кризисе на Украине

Bloomberg: Украину ждет парламентский кризис, если Зеленский не уволит Ермака
Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнется с парламентским кризисом на Украине, если не примет решения об отставки главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент столкнется с парламентским кризисом, если ему не удастся сместить Ермака», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, часть сторонников Зеленского желает отставки Ермака.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака.

По его словам, Зеленский намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт» в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему».

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.

