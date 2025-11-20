Зеленский захотел обсудить с Трампом новый план США по Украине

РБК-Украина: Зеленский в ближайшие дни обсудит с Трампом план США по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом новый план Вашингтона по урегулированию на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на офис Зеленского.

«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», — говорится в сообщении.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева. Будут ли готовы в Европе и на Украине одобрить новый план и станет ли это «крахом карьеры» Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Новый мирный план по Украине, который Соединенные Штаты и Россия якобы тайно разработали совместно, по мнению западных политиков, потребует слишком больших уступок со стороны Киева, так как речь идет не только о «территориальных уступках», но и об ограничении военной мощи.

Ранее Арестович заявил, что Зеленскому нужно было «сдать Ермака и правительство».