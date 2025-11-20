Каллас заявила о планах ЕС по ослаблению России

Европейский союз придерживается единственной стратегии в отношении украинского конфликта – ослабление России и укрепление позиций Украины. Любая альтернативная мирная инициатива, по мнению ЕС, должна прежде всего получить его одобрение. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

«У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину. Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС», — заявила Каллас на пресс-конференции, организованной по окончании встречи министров иностранных дел стран-членов сообщества.

В ходе ответов на вопросы представителей СМИ Каллас признала, что ни одно государство-член ЕС, равно как и ни один европейский чиновник, не принимал участия в разработке плана урегулирования украинского кризиса, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Каллас подтвердила, что в министерской встрече ЕС в режиме видеоконференции принимал участие глава МИД Украины Андрей Сибига. При этом она воздержалась от ответа на вопрос о том, подтвердил ли Сибига какие-либо параметры американских предложений, которые ранее были опубликованы в прессе.

Ранее Трампу предложили «подкрепить» армией США новый план по Украине.