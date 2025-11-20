Глава фракции Зеленского в Раде поставил условие президенту

Глава фракции партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия «поставил условие» президенту о необходимости уволить главу офиса Андрея Ермака. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Давид Арахамия поставил условие Зеленскому: надо увольнять Ермака, чтобы Рада дальше работала и сохранить монобольшинство», — написал он.

По данным Гончаренко, украинский лидер отказался от предложения.

20 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака. По его словам, президент намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт», в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему». Он добавил, что президент хочет полностью остановить расследование и любое распространение информации о нем.

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.