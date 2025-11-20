Евросоюз не участвовал в подготовке плана Трампа по Украине

Ни одна страна и ни один чиновник из Евросоюза (ЕС) не принимали участие в подготовке плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД объединения, передает ТАСС.
«Нет, никто из стран ЕС не подтвердил, что принимал в этом участие», — сказала Каллас в ответ на соответствующий вопрос.
Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.
Однако стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее госдеп США заявил дипломатам ЕС, что «ничего не знает» о плане Трампа по Украине.