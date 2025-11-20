На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз не участвовал в подготовке плана Трампа по Украине

Каллас: ни одна страна ЕС не участвовала в подготовке плана Трампа по Украине
Edgar Su/Reuters

Ни одна страна и ни один чиновник из Евросоюза (ЕС) не принимали участие в подготовке плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД объединения, передает ТАСС.

«Нет, никто из стран ЕС не подтвердил, что принимал в этом участие», — сказала Каллас в ответ на соответствующий вопрос.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

Однако стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госдеп США заявил дипломатам ЕС, что «ничего не знает» о плане Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
