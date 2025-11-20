Зеленский намерен уволить главу фракции своей партии в Раде

Украинский лидер Владимир Зеленский инициирует увольнение главы фракции его партии «Слуга народа» Давида Арахамии на встрече с депутатами Рады в четверг. Об этом сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук, передает издание «Страна».

Как пишет украинское издание, часть «Слуг народа» призвала создать новую коалицию и правительство. В свою очередь, Арахамия, по данным «Страны», поддерживает увольнение главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака.

По его словам, Зеленский намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт» в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему».

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.