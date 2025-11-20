На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков обвинил США в разжигании конфликта в Карибском бассейне

Рябков назвал Карибский бассейн горячей точкой из-за претензий США к Венесуэле
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Карибский бассейн становится горячей точкой из-за беспочвенных претензий США в адрес Венесуэлы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Безусловно, это потенциально еще одна горячая точка, она уже становится горячей под совершенно надуманным предлогом», — отметит дипломат.

По его словам, борьбу с наркотрафиком в Венесуэле нужно вести другими средствами, а претензии в адрес венесуэльского руководства, по большому счету, беспочвенны.

Рябков отметил, что Россия осуждает нагнетание напряженности в Карибском бассейне и стоит плечом к плечу с республикой.

До этого дипломат отмечал, что Венесуэла делает максимум для того, чтобы наркотрафика в регионе не было. Рябков добавил, что Москва находится с Каракасом в плотном контакте.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

Ранее Трамп заявил о готовности Венесуэлы вести переговоры с США.

