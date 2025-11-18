Трамп заявил о готовности Венесуэлы вести переговоры с США

Трамп утверждает, что Венесуэла готова к переговорам с США

Руководство Венесуэлы хочет начать переговоры с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп добавил, что он и сам открыт для этой идеи.

«Я открыт для разговора. Я говорю со всеми. Но нет, он [лидер Венесуэлы] хочет [переговоров]», — сказал Трамп.

До этого лидер США уже заявлял о готовности поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных американских ударах по территории латиноамериканской страны.

При этом Трамп обратил внимание, что Мадуро «нанес ужасный ущерб» США, в первую очередь из-за наплыва бывших заключенных и наркоторговцев, которые, по его словам, проникли в страну из Венесуэлы.

По словам республиканца, это стало настоящей катастрофой для Соединенных Штатов. Трамп отметил, что Мадуро опустошил свои тюрьмы, как это ранее делали другие страны.

Ранее Трампа обвинили в подготовке к возможным военным действиям против Венесуэлы.