Россия пообещала ответить Польше на закрытие генконсульства

Захарова: Россия зеркально ответит Польше на закрытие генконсульства в Гданьске
Россия подготовит зеркальный ответ на решение Польши отозвать согласие на работу российского генерального консульства в Гданьске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона рассматривает этот шаг Варшавы как целенаправленную политику по разрушению двусторонних отношений между странами.

«Разумеется, российская сторона даст на эти действия зеркальный ответ, ощутимо ограничив польское дипломатическое присутствие в нашей стране», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что это очередной враждебный шаг польских властей в отношении России, который продолжил серию аналогичных действий, предпринимаемых Варшавой в последнее время.

Как сообщил представитель МИД Польши Мацей Вевюр, последнее консульство РФ в стране, работающее в Гданьске, должно быть закрыто до 23 декабря. Он также заявил, что нота об отзыве согласия на деятельность российского консульства в Гданьске была передана российской стороне 19 ноября.

Ранее российский сенатор назвал польского премьера безумцем.

