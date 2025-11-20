Ермак пытался встретиться с Залужным, но получил отказ

WP: Ермак хотел организовать встречу с Залужным, но ему отказали

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне разговоров об его отставке пытался встретиться с послом Украины в Лондоне Валерием Залужным, но получил отказ. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Ермак публично не отреагировал на призывы к своей отставке. Однако он, по всей видимости, стремился укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с популярным бывшим главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ему «во встрече было отказано».

20 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака.

По его словам, Зеленский намерен «идти в контратаку» на всех, кто инициировал «МиндичГейт» в рамках борьбы с «русским следом». По мнению депутата, сначала это начнется в медиа по примеру того, как «вчера «помойки» офиса (Зеленского) уже начали разгонять что-то о «плане Виткоффа» и что спецоперация «Мидас» это принуждение к нему».

Ранее стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны.