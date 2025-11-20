На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польский посол заявил, что на него было совершено нападение в центре Петербурга

Посол Польши Краевский заявил о нападении на него активистов в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
gov.pl

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил изданию RMF24, что на него напала группа активистов с плакатами в центре Санкт-Петербурга.

По словам дипломата, это была «хорошо организованная и подготовленная группа молодых активистов», которые придерживались антипольских и антиукраинских взглядов.

«Они были вооружены плакатами, то есть все было абсолютно осознанно и скоординировано... Это была просто попытка запугать меня», — сказал он.

Краевский отметил, что не пострадал в ходе нападения, поскольку охрана сработала профессионально. Он признался, что привык к такому во время своей командировки.

В прошлом году посол Польши в России Кшиштоф Краевский поспешно покинул ресторан в Екатеринбурге после того, как соотечественник задал ему вопрос о польских наемниках на Украине. Один из посетителей подошел к послу, который обедал в ресторане, и спросил, сколько наемников Польша отправила на Украину и сколько из них никогда не вернутся домой. Краевский не ответил на вопрос и предпочел уйти из заведения.

Ранее в Калининграде закрылось консульство Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами