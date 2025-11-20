Посол Польши Краевский заявил о нападении на него активистов в Санкт-Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский заявил изданию RMF24, что на него напала группа активистов с плакатами в центре Санкт-Петербурга.

По словам дипломата, это была «хорошо организованная и подготовленная группа молодых активистов», которые придерживались антипольских и антиукраинских взглядов.

«Они были вооружены плакатами, то есть все было абсолютно осознанно и скоординировано... Это была просто попытка запугать меня», — сказал он.

Краевский отметил, что не пострадал в ходе нападения, поскольку охрана сработала профессионально. Он признался, что привык к такому во время своей командировки.

В прошлом году посол Польши в России Кшиштоф Краевский поспешно покинул ресторан в Екатеринбурге после того, как соотечественник задал ему вопрос о польских наемниках на Украине. Один из посетителей подошел к послу, который обедал в ресторане, и спросил, сколько наемников Польша отправила на Украину и сколько из них никогда не вернутся домой. Краевский не ответил на вопрос и предпочел уйти из заведения.

Ранее в Калининграде закрылось консульство Польши.