Польский посол сбежал из ресторана от соотечественника в Екатеринбурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский быстро покинул ресторан в Екатеринбурге после вопроса соотечественника о польских наемниках на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал »УРАЛLIVE» со ссылкой на кадры из соцсетей.

К Краевскому, который обедал в одном из свердловских ресторанов, подошел соотечественник и спросил, как много Польша направила на Украину наемников и сколько из них больше никогда не вернутся домой. Краевский не стал отвечать на вопросы и предпочел покинуть ресторан.

По данным ТАСС, польский дипломат прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом. Кроме того, местные органы правопорядка проводят проверку инцидента — на видео попал момент, где автомобиль с польскими дипломатическими номерами нарушает правила дорожного движения в Екатеринбурге.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий.

Ранее в НАТО оценили возможность появления западных войск на Украине.