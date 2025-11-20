Украина по новому плану Трампа может получить гарантии безопасности от США

Киев в рамках нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может получить от Штатов гарантии безопасности, однако подробностей пока нет. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«В рамках соглашения Украина и Европа могли бы получить некоторые гарантии безопасности США от будущей российской агрессии, хотя никаких подробностей о том, что они могут означать, не сообщается», — говорится в сообщении издания.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.