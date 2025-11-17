Немецкий программист Ким Дотком на своей странице в социальной сети X написал, что Международный валютный фонд (МВФ) и ЕС обрубят финансирование Украине из-за скандала, связанного с раскрытием коррупционной схемы в энергетическом секторе страны.

«После антикоррупционного расследования НАБУ и побега одного из партнеров Зеленского в Израиль МВФ и ЕС используют расследование НАБУ, чтобы больше не отправлять деньги на Украину. Это конец», — заявил он.

Также он напомнил, что глава бельгийского депозитария Euroclear выступил против присвоения Евросоюзом замороженных российских активов и пригрозил Брюсселю судом в случае попыток это сделать.

Ким Дотком или Ким Шварц был основателем файлообменников Megaupload и Mega.

До этого немецкое издание Handelsblatt писало, что январь 2026 года принесет финансовую катастрофу Украине, если Евросоюз не найдет средства для ее финансовой поддержки в ближайшее время.

При этом отмечалось, что сейчас Бельгия блокирует создание нового европейского фонда для поддержки Киева.

Ранее Украине предрекли участь Германии в конце Первой мировой войны.