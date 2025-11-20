СМИ: Европа попытается отговорить Трампа от продвижения нового плана по Украине

WSJ: ЕС использует свои связи в США, чтобы отговорить Трампа от плана по Украине

Европейские союзники Киева используют свои связи в США, чтобы отговорить президента Дональда Трампа от нового плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Теперь европейским чиновникам придется повторить роль, которую они периодически играли с момента возвращения президента Трампа в Белый дом в январе: использовать связи в Вашингтоне, чтобы попытаться отговорить администрацию от предложения, которое они считают слишком выгодным для России», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, европейские чиновники выступили против предложения США о прекращении конфликта на Украине, заявив, что Киев должен одобрить любой план и что конфликт «не должен закончиться капитуляцией Украины».

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.