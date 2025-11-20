Президенту Польши начали поступать угрозы расправы

Польские официальные лица сообщают о том, что президенту Польши Каролю Навроцкому поступают угрозы физической расправы в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал TVP.

«По словам официальных лиц, Навроцкий уже второй раз за неделю стал объектом угроз расправы в социальных сетях, что происходит на фоне усилий правительства по ужесточению законов о контенте в Интернете», — отмечает вещатель.

Несколько дней назад правоохранительными органами был задержан 19-летний молодой человек, опубликовавший в интернете фотографию огнестрельного оружия с подписью, адресованной Навроцкому: «до скорой встречи, Каролек». В настоящее время задержанный находится под надзором полиции, и ему вынесено судебное предписание, запрещающее приближаться к политику.

В правительстве Польши считают, что подобные случаи подчеркивают необходимость скорейшего принятия законов, которые бы позволили оперативно удалять незаконные материалы из онлайн-пространства. Однако критики этих инициатив, включая самого Навроцкого, выражают опасения, что это может создать прецедент для цензуры в интернете.

Ранее Навроцкий напомнил Украине, что интересы Польши для него выше.