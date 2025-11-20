На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп допустил, что Лондон попытается сорвать мирный план США по Украине

Экс-нардеп Олейник: Лондон может устроить серьезную провокацию против России
Frank Augstein/AP

О рамочном мирном соглашении, одобренном президентом США Дональдом Трампом, пока известно только из публикаций западных СМИ. Однако, если оно действительно существует, Великобритания и Европейский союз приложат все усилия, чтобы его сорвать. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Лондон и Брюссель, по его словам, потеряют лицо, если Вашингтон заставит президента Украины Владимира Зеленского согласиться на свои условия.

«Естественно, они приложат все силы, чтобы не допустить подобного сценария. Чудовищная провокация — излюбленный метод европейцев, особенно англичан. При этом провокацию могут организовать не на Украине, как это было в Буче, а непосредственно на территории России, чтобы Москва отказалась от всякого взаимодействия с правящим на Украине режимом», — предположил политик.

Накануне газета Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщила, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

Отмечается, что в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования.

До этого издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине. По данным издания, работа ведется спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который курирует проект от Белого дома.

Ранее Зеленский заявил об «активизации процессов» по решению конфликта на Украине.

