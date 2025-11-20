На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп прекрасно знает об атаке ракетами ATACMS на Воронеж

Политолог: Трамп оказывает давление на Россию ракетами ATACMS
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины американскими ракетами ATACMS на Воронеж. Президент США Дональд Трамп, по его мнению, прекрасно знает о случившемся.

Как считает эксперт, глава Белого дома Угрожает сильному, то есть Москве, и ATACMS — один из инструментов давления.

«Для мира-то не секрет, кто сильный. Ну, явно не Украина сильная в этих переговорах», — сказал Маркелов.

При этом для Трампа не секрет, что никакими ракетами Россию победить невозможно, добавил он.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков боеприпасов были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее более 10 взрывов произошли над Рязанью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами