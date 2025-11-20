Политолог: Трамп прекрасно знает об атаке ракетами ATACMS на Воронеж

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю атаку Вооруженных сил Украины американскими ракетами ATACMS на Воронеж. Президент США Дональд Трамп, по его мнению, прекрасно знает о случившемся.

Как считает эксперт, глава Белого дома Угрожает сильному, то есть Москве, и ATACMS — один из инструментов давления.

«Для мира-то не секрет, кто сильный. Ну, явно не Украина сильная в этих переговорах», — сказал Маркелов.

При этом для Трампа не секрет, что никакими ракетами Россию победить невозможно, добавил он.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков боеприпасов были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее более 10 взрывов произошли над Рязанью.