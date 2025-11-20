Литва обещает поддерживать Украину еще 10 лет после наступления мира

Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет после наступления мира в стране, Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву. Об этом, передает LRT, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

«Некоторые ошибочно считают, что после достижения перемирия поддержка уменьшится. Нет, она увеличится. Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет», — сказал он.

Будрис отметил, что на фоне обсуждений нового плана США по Украине Европа должна только наращивать помощь Киеву. При этом переговоры о мире, считает министр, невозможны без ЕС и Украины.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.