Сырский попросил США расширить возможности Киева наносить удары вглубь России

Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями армии США в Киеве просил американскую сторону расширить возможности Киева наносить удары дальнобойными ракетами по России. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, делегация представителей армии США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником штаба сухопутных войск Рэнди Джорджем находилась в Киеве и ожидала встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским поздно вечером в среду.

«В среду они встретились с высшим военным командованием Украины Александром Сырским. По словам Сырского, он сказал им, что лучший способ обеспечить справедливый мир - это защитить воздушное пространство Украины, расширить ее возможности для нанесения ударов вглубь территории России и стабилизировать линию фронта», — говорится в сообщении издания.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее ЕК оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд.