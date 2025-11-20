На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума приняла закон, повышающий налоговую нагрузку на букмекеров

Госдума приняла закон о повышении налоговой нагрузки на букмекеров в 60 раз
Государственная дума приняла закон, повышающий с 1 января 2026 года налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом вносятся изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Он значительно ужесточит условия налогообложения букмекеров и тотализаторов в сравнении с действующими. По мнению Минфина России, это позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, данный закон обеспечит прозрачность игорного бизнеса, имеющего высокие обороты и низкую налоговую отдачу.

18 ноября заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы вырастет в 60 раз. По его словам, если в 2024 году доходы бюджета России от деятельности букмекеров и тотализаторов составили порядка 1 млрд руб., то теперь доходы ожидаются на уровне чуть более 60 млрд руб.

Новый закон также устанавливает для букмекерских контор и тотализаторов налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами. Кроме того, вводится налог на прибыль по ставке 25%. При этом из налогооблагаемой базы исключили целевые отчисления букмекеров, которые они обязаны были передавать на развитие массового, детского и профессионального спорта.

Ранее стало известно, сколько компаний поддержали новые налоговые изменения.

