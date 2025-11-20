На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили заявление генштаба Польши о нападении на страну

Депутат ГД Гурулев: Польша ищет предлог для стягивания военных на границу с РФ
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова начальника генштаба Войска Польского, генерала Веслава Кукулы о том, что на его страну готовится вооруженное нападение. По мнению парламентария, Варшава ищет предлог для стягивания к границе с Россией военной техники, чтобы спровоцировать ответные действия.

«Это явная угроза, которая исходит от поляков. Другой вопрос, что в одиночку Польша, ну, точно не справится ни с кем, ни с российской, ни с белорусской армией. И только, честно говоря, загонит себя в могилу. Другой вопрос, что эти провокации могут быть сделаны для того, чтобы втянуть все остальные страны НАТО в противостояние с Россией», — сказал Гурулев.

При этом он отметил, что Польша снова не нашла поддержки у Вашингтона, который не заинтересован в таком сценарии.

Говоря о рисках нападения на Польшу, Кукула заявил, что противник пытается подорвать доверие населения республики к правительству, а также к Вооруженным силам и полиции. По его словам, сейчас все зависит от позиции страны, от того, сумеют ли власти «сдержать противника» или, наоборот, «подтолкнут его к агрессии». О каком именно противнике идет речь, генерал не уточнил.

Ранее в Польше анонсировали операцию по противодействию диверсиям.

